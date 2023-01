Calcio: Dionisi “Il Sassuolo non è guarito, ma anche il Milan è ferito”

"La spunterà chi avrà l'atteggiamento migliore", dice il tecnico dei neroverdi SASSUOLO (ITALPRESS) – Il recupero lampo di Consigli è la novità più importante della vigilia per il Sassuolo, atteso domani alle 12.30 a San Siro dal Milan. E' mister Alessio Dionisi ad annunciare il ritorno del portiere. "In settimana Andrea si è allenato – ha spiegato – sono contento che possa rientrare: se starà al 100% giocherà, altrimenti ci sarà Pegolo che ha fatto bene". Se i neroverdi non vincono dal 24 ottobre, nemmeno il Milan sconfitto da Inter e Lazio sta meglio. "Noi abbiamo fatto il primo punto del 2023 alla quarta partita – prosegue Dionisi – e se è successo questo è stato anche per nostro demerito. Veniamo da una partita fatta bene a Monza, dove potevamo tirare fuori anche di più, siamo leggermente migliorati ma non siamo guariti. Servono continuità e atteggiamento, poi ci sono gli avversari che sono i campioni d'Italia, giocano in casa e sono feriti come noi. La spunterà chi avrà l'atteggiamento migliore. La qualità, che loro hanno più di noi, conta ma non è l'unica cosa. Il Milan ha perso qualche partita, non ha perso identità". In mediana Dionisi potrebbe riconfermare Obiang in regia. "Pedro è un uomo e in questa squadra abbiamo bisogno di uomini e personalità. Rispetto a Maxime sa leggere meglio le situazioni, aiuta la squadra in maniera diversa in fase difensiva, Maxime alza il livello del gioco e della qualità ma in questo momento non possiamo rinunciare a Pedro. Però non escludo che possano giocare insieme. Il 4-2-3-1 di Monza? Stiamo lavorando per dare più supporto all'attaccante ed essere equilibrati nelle due fasi in base alla squadra avversaria. A Monza l'idea era di giocare a due e difendere a tre in mezzo al campo, Traorè doveva legare in fase offensiva e dare una mano in fase difensiva, un po' quello che l'anno scorso era Raspadori. Ma per domani non ho ancora deciso". Ultima battuta sul mercato in uscita. "Credo che la cosa più importante è che debbano giocare giocatori che hanno la voglia e la volontà di farlo, che vogliano indossare quella maglia e non che debbano farlo. Non abbiamo giocatori in esubero, meglio pochi ma buoni". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ds/ari/red 28-Gen-23 14:15