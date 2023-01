Calcio: Mourinho “Zaniolo vuole andar via, Napoli ha già vinto scudetto”

Il tecnico giallorosso si coccola Dybala "Tra gli azzurri nessuno come lui" ROMA (ITALPRESS) – "Zaniolo chiede di andare via da un mese, non fa parte del gruppo che andrà a Napoli". Nella prima conferenza stampa del 2023, Josè Mourinho presenta il prossimo appuntamento contro la capolista di Spalletti in programma domani alle 20:45 al 'Maradona'. Ma inevitabilmente il tema caldo è il futuro del classe 1999, ai margini del progetto giallorosso dopo l'esclusione dal match con lo Spezia e il rifiuto all'offerta del Bournemouth. Nel post gara del Picco, Mou si era detto sicuro della permanenza di Zaniolo in giallorosso: "Purtroppo sembra che si stia verificando quel che ho detto – dice -. È da un mese che vuole andare via, lo dice alla società e ai compagni. Io sono concentrato sul gruppo che vuole lottare per questo club e tifosi e Nicolò non fa parte del 'progetto Napoli'". Lo Special One rispolvera una vecchia abitudine e svela la formazione titolare: "Giocheranno Rui Patricio, Zalewski a destra, Spinazzola a sinistra, i tre centrali (Mancini, Smalling, Ibanez, ndr) con Kumbulla in panchina, Cristante, Matic e Pellegrini, davanti Dybala e Abraham". Parole al miele per la Joya: "Il Napoli ha tanti bravi giocatori ma nessuno al livello di Dybala". Eppure, per Mourinho la squadra di Spalletti "ha già vinto lo scudetto, faccio i complimenti ai giocatori. È un trionfo meritato, ma noi proveremo a vincere la partita". Mou si sofferma sugli altri temi in casa Roma. Tra gli esclusi c'è ancora Karsdorp, ma c'è margine per ricucire: "Serve poco, dipende da lui. Ma qualcuno è stato bugiardo". Bisognerà aspettare per rivedere Gini Wijnaldum, alle prese con il recupero dopo la frattura alla tibia di inizio stagione: "Il tempo aiuta, ma inizia a fare piccole cose con la squadra. Non so quanto serve, forse una settimana o dieci giorni per rientrare in squadra e due o tre per giocare qualche minuto". E sulla trattativa per il rinnovo di Smalling: "Sta giocando molto bene e dimostra una grande concentrazione sulla Roma, da bravo professionista. La mia sensazione è che lui voglia rimanere. Credo e spero si possa trovare un accordo per il rinnovo". Poi un assist ai Friedkin sul suo futuro: "È la società che deve farmi domande. Quando vorranno parlarmi, io sono qui. Ora penso solo alla Roma". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 28-Gen-23 16:41