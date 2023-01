Calcio: Palladino “Il Monza può giocarsela con tutti, anche con la Juve”

"Per me la Juve è stata una scuola di vita, ma in palio ci sono punti importanti", dice il tecnico dei brianzoli MONZA (ITALPRESS) – "Rispetto alla gara di Coppa Italia, non ci sarà nessuna differenza. Dobbiamo scendere in campo con intensità, consapevoli che possiamo giocarcela con tutti". Il Monza affronta, a soli nove giorni di distanza, ancora una volta la Juventus e Raffaele Palladino, allenatore dei brianzoli, dopo il ko di Coppa, si auspica che i suoi possano riuscire ad ottenere un risultato positivo. "Tutto è cominciato con la Juve – ricorda il tecnico dei biancorossi che proprio contro i bianconeri, in campionato, ha debuttato sulla panchina del Monza -, abbiamo giocato un buon girone di andata, il ritorno sarà ancora più difficile e complicato, ma non dobbiamo fermarci agli elogi, dobbiamo concentrarci sulle 19 gare che ci restano". Palladino ha cambiato più volte il suo undici titolare, fattore che non permette alle squadre di avere punti di riferimento: "Abbiamo tante soluzioni, questo mi permette di mettere in difficoltà gli avversari, che non sanno quale squadra schiererò. Abbiamo recuperato Sensi e Rovella. Di notte non dormo perché mi faccio domande su chi schierare, anche perché tutti quelli che schiero sono bravi. Vedo che il livello di gioco si sta alzando". Il Monza è a metà classifica ed è reduce da una striscia di risultati utili consecutivi: "L'obiettivo è quello di coinvolgere tutta la squadra, migliorare il nostro gioco. La squadra è in costante crescita. Ho avuto il piacere di conoscere, tramite Galliani, mister Allegri, è molto semplice, è uno degli allenatori più vincenti". Infine, ancora sul match di domani con i bianconeri: "La trasferta di Torino per me è importante, la Juve mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, sono arrivato lì che ero un bambino, è stata una scuola di vita. Giocare in quello stadio sarà emozionante, ma ci sono tre punti in palio e per noi sono importanti per la salvezza". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/xd6/ari/red 28-Gen-23 13:27