Calcio: Zaffaroni “Pensare nel breve periodo, sorprese ci sono sempre”

"Dobbiamo riuscire a rimanere dentro questo campionato per giocarcela fino alla fine" VERONA (ITALPRESS) – "Dobbiamo riuscire a ragionare nel breve periodo. Settimana dopo settimana, le gare saranno sempre complicate, per noi come per tutti. Poi, nel girone di ritorno, si innescano dinamiche diverse e, ripeto, le sorprese ci sono sempre, basti vedere la Salernitana della scorsa stagione". Marco Zaffaroni non vuole guardare troppo la classifica: due vittorie nelle ultime tre partite hanno rilanciato il Verona che però resta ancora terz'ultimo, a -5 dalla zona salvezza. "Il nostro percorso dev'essere chiaro, ovvero quello di riuscire a rimanere dentro questo campionato per giocarcela fino alla fine – sottolinea il tecnico gialloblù – Ci vorrà forza per migliorare la qualità delle prestazioni, ma anche forza mentale e nervosa. L'esperienza, se andiamo a guardare gli scorsi campionati, ci insegna che, spesso, tutti i calcoli che si fanno da questo periodo della stagione in poi vengono smentiti: ci sono sempre molte sorprese. Il rischio attuale è quindi quello di focalizzarsi troppo sulle ipotesi e questo non dobbiamo farlo". Lunedì il Verona sarà di scena a Udine contro "una squadra forte, soprattutto fisicamente e con giocatori di grande qualità sia in mezzo al campo che in avanti, molto temibile sulle palle inattive e che alla Dacia Arena è sempre difficile da affrontare". Per Zaffaroni "è una gara che nasconde tante insidie. Noi dovremo metterci tanta attenzione e l'atteggiamento giusto, voglia e mentalità, senza mai mollare per tutti i novanta minuti, reggendo su ogni duello: lì si giocherà la partita". Recuperato Verdi, sono ancora fuori Veloso e Faraoni, i nuovi Ngonge, Zeefuik e Braaf non sono ancora pronti per giocare dall'inizio ma soprattutto il Verona dovrà fare a meno di Ilic, ormai con le valigie in mano. "Se ho sperato che restasse? Non possiamo permetterci di pensare ad altro. In questo periodo ci sono dinamiche tecniche e altre societarie, sulle quali non voglio entrare. Abbiamo avuto Ilic fino alla scorsa partita, d'ora in poi non ci sarà: rimaniamo concentrati su chi sarà con noi. È logico che non è stata una settimana come le altre, però dal punto di vista pratico siamo riusciti a fare tutto quello che era in programma. Dobbiamo avere questa grande capacità di riuscire a rimanere concentrati su quello che ci serve ora, sul nostro obiettivo", chiosa Zaffaroni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 28-Gen-23 16:08