Calciomercato: Brighton. Arsenal e Chelsea su Caicedo “Grande chance”

Il nazionale ecuadoriano ha ammesso la sua voglia di una nuova avventura in una big LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Gli ho parlato come un padre e non da allenatore, spero resti fino al termine della stagione, sarebbe importante per noi ma anche per lui". Con queste parole Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, ieri ha commentato la situazione riguardante Moises Caicedo, centrocampista ecuadoriano corteggiato dalle big inglesi. Secondo la stampa britannica, il club ha rifiutato un'offerta di 55 milioni di sterline del Chelsea e di 60 milioni da parte dell'Arsenal, ma il giocatore, sui social, ha pubblicato una dichiarazione che non lascia dubbi sulla sua voglia di trasferirsi in una grande. "Sono molto grato al Brighton per avermi dato l'opportunità di giocare in Premier League, ho sempre dato il massimo per il club giocando con il sorriso e con il cuore", la premessa di Caicedo che ricorda anche le sue origini e parla del suo sogno di "diventare il giocatore di maggior successo nella storia dell'Ecuador" per poi aggiungere: "Sarei orgoglioso di poter assicurare al Brighton un trasferimento record che possa permettergli di investire ancor di più e continuare a raggiungere successi". "I tifosi – ha concluso Caicedo – mi hanno sempre amato e resteranno sempre nel mio cuore, spero che possano capire i motivi che mi spingono ad approfittare di questa meravigliosa opportunità". Adesso la palla passa al Brighton. Nelle ultime ore di mercato, il giocatore potrebbe lasciare la squadra di De Zerbi e realizzare il suo sogno di giocare in una big della Premier League. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Gen-23 14:52