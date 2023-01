Italiano chiama viola al riscatto “Credere in quello che facciamo”

FIRENZE (ITALPRESS) – "Non dobbiamo perdere l'entusiasmo, la fiducia in quello che facciamo e solo così potremo riportare la gente dalla nostra parte. Le pressioni sappiamo che esistono e che fanno parte di questo sport e dobbiamo avere la personalità e la fiducia di ribaltare tutto questo". Sarà una Fiorentina a caccia di riscatto dopo due ko consecutivi quella che affronterà domani a partire dalle ore 18 la Lazio, coi viola chiamati a tre impegni consecutivi fra campionato e Coppa Italia che diranno molto delle ambizioni stagionali. "I ragazzi sono concentrati soprattutto per cercare di venire fuori da questo momento negativo alla luce delle due sconfitte che abbiamo ottenuto in queste ultime due gare – ha aggiunto Italiano – Dobbiamo cercare di reagire, offrire domani la migliore prestazione possibile, alzando il livello visto che nelle ultime gare non abbiamo ottenuto punti. Affronteremo una squadra molto forte che è in fiducia, fiducia che cercheremo di riprendere anche noi, cercando di proporre, facendolo con intensità, ritmo, con qualita', provando ad ottenere punti importanti". La gara di andata fra Fiorentina e Lazio, terminata 4-0 per gli ospiti, "l'abbiamo analizzata, ci furono delle cose fatte bene, altre meno, non mi piacquero gli ultimi minuti quando uscimmo dalla gara concedendo due gol evitabilissimi". "Pero' – aggiunge il tecnico – avevamo creato tantissimo avendo le occasioni per poter andar in vantaggio e per pareggiarla. Dovevamo essere più attenti sulle palle inattive perche' loro sono molto forti in quello e a livello tecnico. Cercheremo di esserlo domani". Il pubblico viola non ha risparmiato fischi alla squadra in occasione della sconfitta col Toro. "Capisco l'amarezza, la delusione e la frustrazione dei tifosi, si sono alzate tantissimo le aspettative verso di noi e non stiamo ripagando quella fiducia. Dispiace anche a noi, i fischi fanno male, non portare a casa i risultati non ci far star bene, abbiamo l'obbligo di continuare a credere in quello che facciamo". Parlando infine dei due nuovi acquisti viola, Italiano ha concluso: "Abbiamo inserito qualita', gente che ha voglia di dimostrare. Sirigu ha un trascorso importante e puo' darci tanto in termini di esperienza, e Brekalo ha fatto vedere in passato di saper determinare la' davanti e puo' aiutarci in quelle zone di campo dove in questo momento fatichiamo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 28-Gen-23 17:14