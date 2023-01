Sci alpino: Cdm donne. Shiffrin vince slalom Spindleruv Mlyn

La statunitense centra la vittoria numero 85, a -1 dal record di Stenmark SPINDLERUV MLYN (REPUBBLICA CECA) – Mikaela Shiffrin detta legge anche fra i pali stretti di Spindleruv Mlyn. La statunitense fa suo lo slalom col tempo complessivo di 1'33"85, per quella che è la vittoria numero 85 in carriera in Coppa del Mondo, a -1 dal record assoluto di Stenmark. Già al comando dopo la prima manche e sempre più leader della classifica generale, la Shiffrin precede di 60 centesimi la tedesca Lena Duerr, terza Wendy Holdener a 1"31. Chiude 14esima Anita Gulli, unica azzurra in gara nella seconda manche. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Gen-23 13:25