Spalletti sfida la Roma e Mourinho “È uno scontro diretto”

"Quota scudetto? E' un conto che non so fare, non ero bravo in matematica a scuola" TORINO (ITALPRESS) – "La partita sarà difficile, forse un po' più rispetto alle altre perchè è uno scontro diretto con una squadra del 'condominio' di cui parlavamo a inizio stagione". Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, carica la sua squadra in vista della gara di domani contro la Roma di Mourinho. "Sarà una partita da gustare per la forza dei giocatori che si contenderanno i tre punti che sono il bottino da portare a casa e che fanno comodo", sottolinea l'allenatore degli azzurri. Il Napoli ha dodici punti di vantaggio sul Milan, secondo in classifica, ma Spalletti sa tenere alta l'asticella dell'attenzione: "Il nostro comportamento deve essere sempre lo stesso, fatto di umiltà, attenzione e concentrazione. Nessuno deve avere qualche comportamento più leggero che vada oltre la leggerezza che serve per giocare a calcio. Dobbiamo mantenere la serietà che abbiamo sempre avuto negli allenamenti". Poi sui giallorossi di Mourinho: "Hanno grandi calciatori e un allenatore molto pratico e concreto che riesce bene a far capire ai suoi quelli che devono essere i comportamenti dentro la partita. Hanno giocatori di gamba, non bisogna mai pensare 'stiamo gestendo la partita è nelle nostre mani'. Loro hanno la qualità e giocatori, come Dybala, che sanno sfruttare gli spazi. Diventa una partita pericolosa se non manteniamo il nostro equilibrio". Lo scudetto resta un sogno del quale parlare a bassa voce: "Non so quale sia la quota scudetto, non è il mio modo di parlare. E' un conto che non so fare, non ero bravo in matematica a scuola. So fare dei conti più facili, se vinciamo la partita di domani andiamo a 53 punti", dice ridendo. Per Spalletti la gara con la Roma è particolare, ma più che del suo rapporto con i giallorossi, preferisce commentare Totti che ha detto che gli farebbe piacere riparlare con Spalletti: "Se Totti ha piacere di riparlare con me perchè io dovrei fare in maniera differente? Anche per me sarebbe un piacere riparlarci", afferma deciso il tecnico. Infine, una battuta su Mou: "Devo fare gli auguri a Mourinho per il suo compleanno. Non mi ha invitato, ci sono rimasto male, mi sarei presentato con tanto di regalo. Lui è uno di quelli che alza il livello del calcio nella sua globalità, complimenti e auguri. Bravo Mou".