Calcio: Amichevoli. Pari senza reti tra Stati Uniti e Colombia

La gara, disputatasi in California, non ha regalato emozioni ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti sembrano far fatica a superare le scorie di un Mondiale che, nonostante l'approdo agli ottavi, ha regalato polemiche attorno al ct Gregg Berhalter. E così, dopo la sconfitta per 2-1 con la Serbia di tre giorni fa, la selezione a stelle e strisce non è andata oltre lo 0-0 contro la Colombia, nazionale assente in Qatar. Pareggio insipido e senza emozioni (anche perché mancavano tutti i big) sul terreno di Carson, in California, in attesa che gli Usa ritrovino la via maestra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 29-Gen-23 11:09