Calcio: Sottil “Invertita rotta, voglio Udinese protagonista”

"Il Verona lo conosciamo benissimo e ci siamo preparati a dovere" UDINE (ITALPRESS) – "Il morale è buono, la squadra sta molto bene e mi hanno dimostrato, anche se non avevo alcun dubbio, di avere un gruppo formato da grandi uomini responsabili, molto uniti e con grande senso di appartenenza". Così Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, in conferenza stampa in vista della sfida col Verona, in programma domani sera alla Dacia Arena. Dopo la vittoria contro la Samp, i bianconeri vanno a caccia del bis contro gli scaligeri: "Questa settimana – continua l'allenatore – è stata una settimana all'insegna del fare e non del dire. Torniamo a giocare in casa, nell'aria respiro un'atmosfera battagliera, è arrivato il momento di giocare con una determinazione e una concentrazione superiore alle partite precedenti, mantenendo la stessa qualità che abbiamo sempre dimostrato. Mi aspetto una grande partita domani". Il periodo no sembra essere alle spalle e Sottil vuole che i suoi non gettino al vento quanto di buono fatto contro i blucerchiati: "La squadra ha sempre giocato con grande qualità. Ora abbiamo invertito la rotta, basta errori, basta sbavature, altrimenti si rimane solo con le parole, mentre a me piace una squadra operaia, che fa, che esegue. Continuiamo a ragionare in questo modo e vogliamo dare continuità. Rispettiamo il Verona, ma siamo consapevoli di voler essere protagonisti di questo campionato". A proposito dell'avversario di domani, "il Verona lo conosciamo benissimo e ci siamo preparati a dovere – conferma l'allenatore – li rispettiamo molto ma vorrei concentrarmi su quello che dobbiamo fare noi. Fino alla fine dobbiamo dare battaglia, questo è lo spirito che la squadra mi ha fatto vedere, soprattutto negli ultimi giorni. Grande intensità negli allenamenti, lavoro individuale e collettivo di grande livello. Dobbiamo fare una grande prestazione davanti ai nostri tifosi". ""Siamo una squadra competitiva quando siamo battaglieri, con tanta fame ma sempre rimanendo umili – ricorda Sottil – La serie A è molto equilibrata, lo si vede in ogni giornata, non ci sono mai risultati scontati. Per questo dobbiamo andare sempre in campo con umiltà, ognuno deve mettere in campo quello che sa fare per il collettivo. Sono sicuro che lo stadio sarà pieno e sentiremo grande trasporto dal popolo friulano ed anche per questo dobbiamo fare una gran prestazione". Il capitano dei bianconeri non sarà a disposizione per la partita di domani, come conferma lo stesso allenatore. "Pereyra sta recuperando da un problema muscolare che ha avuto. Non credo che sarà della partita. L'intelaiatura dell'Udinese rimane la stessa, perché è super collaudata e ci lavoriamo da mesi. È chiaro che con le assenze di Pereyra e Deulofeu, che sono molto importanti per noi, cambieranno alcune cose. Nello specifico, saranno le diverse caratteristiche di ogni giocatore a fare la differenze e il mio lavoro sarà proprio quello di farle rendere al massimo", analizza Sottil. Infine, il tecnico ha parlato dei tifosi: domani si aspetta grande calore ed entusiasmo alla Dacia Arena: "Non sono un tipo che fa tante sviolinate. Conosco bene i tifosi, sono molto passionali, attaccati alla squadra e sanno capire i momenti. Mi aspetto uno stadio pieno. Questo connubio tra proprietà e tifosi è il nostro vero punto di forza. Quello che dobbiamo fare noi, sarà sfoderare delle prestazioni da Udinese e sono sicuro che i ragazzi lo faranno". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 29-Gen-23 15:49