Calciomercato: Inter. Skriniar conferma “Ho firmato col Psg”

Il centrale nerazzurro "Aspetto che i due club si mettano d'accordo" MILANO (ITALPRESS) – "Sì, ho firmato col Paris Saint Germain ma al momento non posso dire di più. Aspetto che i due club si mettano d'accordo". Milan Skriniar, in scadenza di contratto con l'Inter, ha confermato ai media slovacchi, compresi quelli della sua Federazione, di aver raggiunto un'intesa col club francese. Dalle sue parole emerge però la possibilità che Skriniar anticipi già in questa sessione di mercato il suo sbarco a Parigi: stando a quanto riportano dalla Francia, una prima proposta da 10 milioni di euro da parte del Psg sarebbe stata rifiutata dall'Inter. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 29-Gen-23 15:45