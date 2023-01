Calciomercato: Leicester. Arriva in prestito il brasiliano Tete

Il 22enne attaccante lascia il Lione per la Premier League ROMA (ITALPRESS) – Tete sbarca in Premier League. Il 22enne attaccante brasiliano, già in prestito al Lione dallo Shakhtar Donetsk, ha trovato l'accordo per il passaggio a titolo temporaneo al Leicester, squadra che stazione al 14esimo posto nel campionato inglese e che Claudio Ranieri portò al trionfo nella stagione 2015-2016. In 30 partite giocate con l'OL, Tete ha segnato 8 gol e fornito 10 assist. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 29-Gen-23 12:39