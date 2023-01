Calciomercato: Lione. Malo Gusto al Chelsea dal termine della stagione

Il giovane difensore ha firmato per sette anni e mezzo con i Blues, che raggiungerà a giugno LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Malo Gusto chiuderà la stagione con l'Olympique Lione ma da giugno sarà un giocatore del Chelsea. Questo l'accordo raggiunto tra i due club sul 19enne difensore francese con cittadinanza portoghese, che dunque resterà in prestito con l'OL sino al termine della stagione. Malo Gusto ha firmato con i Blues un contratto di sette anni e mezzo e il Lione, atteso oggi nella sfida di Ligue 1 contro l'Ajaccio, incasserà la cifra complessiva di 35 milioni di euro, di cui 5 di bonus. Laurent Blanc, dunque, potrà contare ancora sul suo giovane laterale destro, sul quale aveva ricevuto garanzie dalla sua dirigenza così come su Rayan Cherki, ambito dal Psg. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 29-Gen-23 11:25