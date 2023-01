Otto medaglie per l’Italia agli Europei di winter triathlon

Sei ori, un argento e un bronzo per gli azzurri ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) (ITALPRESS) – Sarà carico di trofei il pullmino che riporterà in Italia – con un viaggio di oltre mille chilometri – la nazionale di winter triathlon che ha letteralmente spazzato via la concorrenza agli Europei di Andorra. Il bilancio finale, infatti, parla chiaro: sei vittorie, un secondo e un terzo posto, lasciando le briciole – o poco più – agli altri Paesi. Nella giornata conclusiva, infatti, Franco Pesavento e Sandra Mairhofer hanno bissato le vittorie delle gare individuali di ieri, conquistando il titolo continentale nella mixed relay, precedendo sul traguardo la Slovacchia (Mario Kosut e Zuzana Michalickova) e la Romania (Viorel Palici e Maria Luisa Rasina). Due ore, 24 minuti e 38 secondi: con questo tempo, Gherardo Mercati ha concluso invece la sua prova – nella categoria 80-84 degli Age Group – ed ha conquistato la sesta medaglia d'oro (l'ennesima della sua straordinaria storia sportiva) per una nazionale italiana che ha letteralmente dominato l'edizione 2023 degli Europei. Nella giornata di ieri Sandra Mairhofer e Franco Pesavento avevano conquistato l'oro nella categoria Elite, con Alessandro Saravalle che si era messo al collo la medaglia di bronzo; Mattia Tanara, quinto nella graduatoria generale, aveva conquistato invece l'oro tra gli Under 23, con Guglielmo Giuliano argento ed ottavo assoluto. Altra medaglia d'oro, poi, per Riccardo Giuliano, che si era imposto nettamente nella gara riservata agli Junior. – foto ufficio stampa Fitri – (ITALPRESS). glb/com 29-Gen-23 16:22