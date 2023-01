Pentathlon: Terminato in Portogallo stage della Nazionale Olimpica

Gli azzurri da domani impegnati in un collegiale di scherma con gli ungheresi ROMA (ITALPRESS) – Tre settimane intense di allenamenti, con focus sulle prove atletiche e momenti di confronto con gli atleti di altre nazioni. Si è concluso a Monte Gordo, nella regione dell'Algarve a sud del Portogallo, lo stage della Nazionale Olimpica di pentathlon moderno. Dodici, in tutto, gli azzurri che hanno partecipato al raduno, iniziato lo scorso 8 gennaio. Atleti, tecnici e tutto lo staff azzurro hanno alloggiato presso l'Hotel Navegadores e si sono allenati tra Monte Gordo e Vila Real de Santo Antonio. "È andato tutto molto bene, sotto tutti i punti di vista. – spiega il direttore tecnico azzurro Andrea Valentini – Dal punto di vista logistico tutto è stato perfetto, sia per l'alloggio che per gli impianti. Il clima e le temperature sono stati ideali per lavorare sulla forza e svolgere grandi carichi di corsa. L'obiettivo era fare proprio questo e questa zona, ricca di percorsi con terreno morbido, è ottima per questo tipo di allenamento, infatti è frequentata anche dalla Nazionale di atletica". La presenza di ottimi impianti, poi, ha permesso agli atleti italiani di allenarsi non solo nella corsa, ma anche in tiro, scherma, nuoto ed equitazione. Al raduno hanno partecipato Federico Alessandro (Aeronautica Militare), Matteo Cicinelli (Carabinieri), Alessandro Colasanti (Carabinieri), Stefano Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Gianluca Micozzi (Esercito), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Aurora Tognetti (Carabinieri), Francesca Tognetti (Carabinieri) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro). Gli azzurri si sono allenati con i colleghi delle squadre nazionali di Spagna, Repubblica Ceca, Brasile e Svizzera, presenti in Portogallo. "È stato molto importante allenarsi e confrontarsi con atletistranieri, soprattutto per la scherma – dice ancora Valentini – Per l'equitazione, poi, gli allenamenti si sono svolti in spiaggia, e sono stati molto utili ai ragazzi soprattutto dal punto di vista fisico e mentale". Concluso lo stage in Portogallo, da domani, lunedì, gli azzurri saranno impegnati in uno stage di scherma con la Nazionale ungherese di pentathlon moderno, che fino al 10 febbraio alloggerà e si allenerà presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti. Tra meno di un mese il primo appuntamento stagionale con il campionato italiano "Open" senior, in programma a Roma e Montelibretti dal 17 al 19 febbraio, mentre la stagione internazionale prenderà il via, per gli azzurri, con la prima tappa di World Cup in Egitto (Il Cairo) dal 7 al 12 marzo. – Foto Ufficio Stampa Fipm – (ITALPRESS). mc/com 29-Gen-23 16:19