Sci alpino: Duerr vince lo slalom bis di Spindleruv Mlyn, Shiffrin 2^

La tedesca rovina la festa della statunitense, che rimanda l'aggancio al record di Shiffrin SPINDLERUV MLYN (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Lena Duerr ha vinto il secondo slalom di Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La tedesca, seconda al termine della prima manche, ha chiuso con il tempo complessivo di 1'30"91, battendo per soli 6 centesimi Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, in testa a metà gara e trionfatrice ieri tra i pali stretti, deve così accontentarsi della piazza d'onore e rimandare l'aggancio al record di vittorie di Stenmark (86). Si conferma terza, a 49 centesimi da Duerr, la croata Zrinka Ljutic. La migliore delle azzurre è Anita Gulli che, dopo il settimo posto nella prima manche con il pettorale numero 46, termina 15esima a 2"41; 17esima Marta Rossetti a 2"42, 19esima Lara Della Mea a 2"56 e 30esima Vera Tschurtschenthaler a 4"02. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 29-Gen-23 13:23