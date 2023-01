Tennis: Torneo Lione. Errani si ferma al turno di qualificazione

La romagnola eliminata dalla spagnola Ribera, solo Paolini in tabellone LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sara Errani si ferma al turno di qualificazione dell'"Open 6ème Sens Metropole de Lyon", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari che si disputa sul veloce indoor del Palais des Sports de Gerland di Lione, in Francia. La 35enne tennista romagnola, n.103 WTA e nona testa di serie del seeding cadetto, si è arresa nel match che assegnava un posto nel main draw alla 23enne spagnola Marina Bassolis Ribera, 122esima del ranking, vincente in due set con il punteggio di 6-2 6-4. Nel tabellone principale, per i colori azzurri, c'è così la sola Jasmine Paolini. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.66 WTA, lo scorso anno arrivata nei quarti (sconfitta dall'ucraina Yastremska), è stata sorteggiata al primo turno contro una qualificata. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 29-Gen-23 16:45