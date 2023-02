Sci alpino: Cdm. Sei azzurri convocati per lo slalom di Chamonix

Fermo ancora Razzoli, in pista tra i pali stretti anche Gross, Sala e Vinatzer ROMA (ITALPRESS) – Sono sei i convocati da parte del direttore tecnico Max Carca e dell'allenatore responsabile Simone Del Dio per lo slalom maschile di Chamonix, ottava prova stagionale fra i pali stretti in programma sabato 4 febbraio (prima manche alle ore 09.30, seconda alle ore 12.30). Si tratta di Stefano Gross, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. Ancora fermo Giuliano Razzoli a causa del protrarsi dei problemi alla schiena. La squadra azzurra vanta cinque vittorie e sei podi complessivi nella specialità nella località francese: Giorgio Rocca si impose nel 2004 e 2005, Angelo Weiss nel 2000, Alberto Tomba nel 1994 e Gustavo Thoeni nel 1975, mentre Paolo De Chiesa fu terzo nel 1978. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 01-Feb-23 17:21