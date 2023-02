Calcio: Cremonese. Giacchetta “Coppa ci insegna che dobbiamo crederci”

"Ballardini ha portato esperienza e serenità", dice il ds dei grigiorossi CREMONA (ITALPRESS) – Prima il Napoli, poi la Roma. La Cremonese, almeno in Coppa Italia, vola e ha conquistato l'accesso alle semifinali della competizione espugnando l'Olimpico e battendo 2-1 i giallorossi di Mourinho. Un grande risultato per una squadra che, però, è ultima in campionato, che non ha mai vinto in Serie A e che ha più di un piede in B. Ne è pienamente consapevole il direttore sportivo Simona Giacchetta che, a"i microfoni di "Palla al centro" su Rai Radio 1 Sport, fa il punto della situazione. "Stiamo incontrando molte difficoltà in campionato, mentre in Coppa Italia magari siamo un po' più liberi mentalmente e il fatto di giocare contro queste grandi squadre ci dà sempre stimoli elevati – spiega -. Abbiamo eliminato con merito prima il Napoli, poi la Roma. Sono serate belle, piacevoli, delle piccole gratificazioni che cercheranno di mitigare il nostro andamento in campionato e che un giorno saranno dei ricordi importanti da raccontare". In entrambe le imprese di Coppe a guidare la squadra Davide Ballardini, tecnico che ha sostituito l'esonerato Alvini e che proprio in Coppa, al Maradona di Napoli, ha debuttato sulla panchina grigiorossa. "Ha portato esperienza, serenità e i calciatori hanno accolto volentieri questo cambio in panchina: prima si giocava bene, con un calcio molto aggressivo, però era molto dispendioso e, pur ricevendo tanti complimenti, non trovavamo la gratificazione né dei risultati né dei punti in classifica", ha spiegato il ds Giacchetta. "Ballardini in quattro partite ha trasmesso il suo modo di essere tranquillo, sereno, dà certezze quando si esprime – spiega il ds della Cremonese a Rai Radio 1 Sport -. Abbiamo fatto bene contro Napoli, Roma, Bologna e perso di misura con l'Inter e questo può essere propedeutico alla partita di sabato col Lecce che per noi è molto importante, forse più di quella di ieri con la Roma. Ora dobbiamo cercare di smaltire le fatiche del viaggio e del prestigioso risultato di ieri sera e prepararci al meglio per sabato. Più difficile salvarsi o vincere la Coppa Italia? Credo tutte e due le cose, con grande onestà. Però il calcio e la vita ci insegnano che bisogna crederci. Non è tanto l'ambizione di vincere la Coppa Italia, ma dobbiamo continuare a credere in noi stessi perché abbiamo tempo, qualità ed energie per dire la nostra". Solo 8 punti in 20 partite e mai una vittoria se non in Coppa Italia, per una rosa che ha buoni giocatori ma probabilmente non grande esperienza. "Da ultimi in classifica si potrebbe pensare che abbiamo calciatori perlopiù mediocri, invece abbiamo tanti giovani di livello, ieri sera ha giocato per 8/11esima una formazione diversa rispetto a quella contro l'Inter. Tanti nostri giocatori sono al primo anno di Serie A e quindi abbiamo pagato tantissimo una fase di adattamento di questi nuovi ragazzi, diversi stranieri e tanti saliti dalla Serie B. Sono convinto che nel mercato estivo tanti giocatori della Cremonese avranno opportunità di migliorare la loro carriera", ha concluso Giacchetta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 02-Feb-23 15:31