Calcio: Francia. Deschamps “Varane leader fondamentale sin da ragazzo”

Il ct dei "bleus" saluta uno dei suoi campioni del mondo: 'Mi emoziona ricordare i suoi anni con noi' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Con tutto il rispetto per grandi giocatori come Blaise Matuidi, Steve Mandanda e Hugo Lloris, quello di Raphael Varane è l'addio più doloroso per Didier Deschamps che perde un altro dei suoi campioni del mondo. Tra l'altro il difensore del Manchester United, che oggi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale francese, ha iniziato proprio con "Didì" che lo ha convocato giovanissimo, consegnandogli presto la fascia di capitano. Ecco perchè il ct della Francia ha sentito il bisogno di commentare l'addio di uno dei pilastri della sua selezione. "Raphael mi ha chiamato qualche giorno fa per spiegarmi che voleva porre fine alla sua carriera internazionale. È un ragazzo intelligente, che sa prendersi il tempo per riflettere, soppesare i pro e i contro prima di decidere. Senza entrare nei dettagli della nostra chiacchierata, Raphaël crede di aver raggiunto la fine della sua avventura con la Francia – spiega Deschamps in un comunicato pubblicato da L'Equipe -. Ho vissuto una situazione in qualche modo simile alla sua, capisco le sue ragioni e rispetto la sua decisione anche se può sembrare deplorevole visto tutto quello che è riuscito a fare con la nazionale anche al Mondiale durante il quale si è comportato, dall'inizio alla fine, come il leader che conosciamo". Varane lascia e Deschamps ripercorre alcune tappe del loro rapporto. "Non posso voltare pagina senza una certa emozione visti i legami che abbiamo stretto dall'agosto 2012. Come Hugo Lloris, credo sia stato su tutte le mie liste di convocati, salvo defezioni per infortuni. Raphael, che allora era un giovane talento in formazione al Real Madrid, si è rapidamente affermato anche in nazionale. Ricordo soprattutto la sua autorevolezza durante lo spareggio contro l'Ucraina nel 2013. Una prestazione di alto livello, la prima di una lunga lista. Se non ho esitato ad affidargli la fascia da capitano a 21 anni è perché già a modo suo mostrava la sua leadership nel gruppo. Rapha è stato efficace, uno dei garanti dei valori del nostro collettivo. Dopo Blaise Matuidi, Steve Mandanda e Hugo Lloris, Raphael è il quarto campione del mondo 2018 a ritirarsi a livello internazionale e io voglio rendere omaggio alla sua onestà, al suo incrollabile impegno per la maglia. Ha svolto un ruolo fondamentale dentro e fuori dal campo negli ultimi 10 anni. Mi ha fatto molto piacere essere il suo allenatore e so che è così anche per tutto il mio staff. Gli auguro il meglio e la migliore felicità possibile", ha concluso Deschamps. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 02-Feb-23 15:58