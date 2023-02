Calcio: Gollini “A Napoli trovato una famiglia, possiamo coronare sogno”

"Potevo arrivare in estate, ma avevo già avviato i contatti con la Fiorentina", dice il portiere NAPOLI (ITALPRESS) – "Sono felice di essere arrivato al Napoli, mi sento come in famiglia". Pierluigi Gollini vive la realtà azzurra da pochi giorni, ma si è già ambientato alla perfezione. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il portiere arrivato dalla Fiorentina si mostra quasi sorpreso per la situazione trovata all'ombra del Vesuvio. "Sono qui da poco ma mi sembra di essere al Napoli da tanto tempo. Mi sono inserito benissimo anche grazie ai compagni che mi hanno accolto subito con affetto. Ho trovato un gruppo solido e unito che può fare cose molto importanti – spiega Gollini -. Sono felice perchè sapevo di trovare una piazza che vive l'amore e la passione per la squadra in maniera unica e speciale. Ho sempre ammirato il clima che c'è a Napoli in un ambiente che trasmette emozioni enormi per il calcio". Così come è successo domenica scorsa, quando gli azzurri hanno battuto la Roma conquistando tre punti pesantissimi per rinforzare il primato. Tra i grandi protagonisti Viktor Osimhen, autore di uno splendido gol poi festeggiato proprio con Gollini. "Lo ringrazio per il gesto. Prima della gara gli avevo detto di dimostrarmi quanto fosse un leone in campo. Era una partita molto delicata e lui ha segnato un gol strepitoso". "Mi sono trovato subito bene con Victor e con tutti i ragazzi del gruppo. Ora sono qui e voglio dare il mio massimo contributo dentro e fuori dal campo", ha aggiunto Gollini, il cui cartellino è ancora dell'Atalanta, anche se nella prima parte della stagione ha vestito la maglia viola. "Potevo arrivare al Napoli già questa estate ma avevo già avviato i contatti e la trattativa con la Fiorentina. Quando si è ripresentata l'occasione a gennaio ho subito accettato con entusiasmo", anche perchè l'annata potrebbe culminare con qualcosa di enorme per il popolo azzurro. "E' una stagione che può valere tantissimo per il Napoli, possiamo coronare un sogno, però bisogna pensare passo dopo passo. Conosco le insidie del calcio e ho una esperienza abbastanza lunga. A 16 anni ero al Manchester United e lì si apprende la mentalità vincente. Adesso c'è il match contro lo Spezia e poi penseremo al resto. Teniamo molto anche alla Champions League, ma restiamo concentrati partita per partita. Nel calcio i successi si costruiscono giorno dopo giorno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 02-Feb-23 15:05