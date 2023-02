Calcio: Padovano “Vialli uno dei pochi a starmi vicino, Juve risorgerà”

L'ex attaccante assolto dopo 17 anni: "Questa storia mi ha portato via tutto" ROMA (ITALPRESS) – "Non è una vittoria, perché le vittorie sono quelle che si fanno sul campo. La mia è una soddisfazione attesa tantissimi anni. Ho fatto un percorso pazzesco, di fatto con quattro processi: io e la mia famiglia abbiamo trovato la forza di affrontare questi anni molto duri e difficili con grande carattere e personalità. Oggi mi godo quello che i giudici hanno deciso, la mia assoluzione: speriamo che da oggi la mia vita possa cambiare in meglio. Sicuramente i pregiudizi che vedevo prima non li dovrò più vedere, nè le persone che puntavano il dito contro di me, giudicando in maniera sbagliata". Così Michele Padovano, ex attaccante dell'ultima Juventus campione d'Europa ma anche di Napoli e Genoa, ospite di "Palla al centro" su Rai Radio 1 Sport, sulla sentenza di assoluzione che, dopo 17 anni, lo ha scagionato dall'accusa di traffico di droga. "Materialmente questa storia mi ha portato via tutto. All'epoca, nel 2006, avevo proprietà, avevo una posizione economica di tutto rispetto. Ovviamente con una vicenda del genere sparisce tutto. Devo dire grazie alla mia famiglia, si è unita ancora di più e non era scontato, a volte si perde anche quella". "Mia moglie e mio figlio, conoscendomi, sapevano bene che non ci entravo nulla in questa vicenda, anche dopo le condanne in primo e secondo grado – racconta Padovano su Rai Radio 1 Sport -. Le cose sono cominciate a cambiare quando Giacomo Francini e Michele Galasso sono diventati i miei avvocati: loro sono i miei angeli custodi, perché la situazione era abbastanza compromessa. Sono riusciti a ribaltarla e hanno fatto delle udienze come se difendessero loro stessi. Voglio ringraziare soprattutto i tifosi che in tutti questi anni sono stati meravigliosi nei miei confronti, erano gli unici che non avevano pregiudizi, mi hanno fatto sentire sempre uno di loro". Solidarietà quasi nulla, invece, dal mondo del calcio. "Molte persone mi hanno voltato le spalle, ma non vuole essere una critica. Mi rendevo conto che la mia vicenda era terribile, però avendo sempre fatto calcio, io quello sapevo fare. Quando mi proponevo con tutte le persone che ho conosciuto in tutto il mondo, percepivo questo pregiudizio nei miei confronti: qualcuno più educato ti riceveva, altri neanche quello. Non ho trovato grande solidarietà". Ci sono, però, delle eccezioni importanti, degli amici che gli sono stati vicini lungo questi 17 anni difficili. "Uno è Gianluca Presicci, ha giocato con me nel Cosenza, mi è sempre stato vicino e mi ha sempre creduto. E poi Gianluca Vialli: quando sono stato arrestato lui chiamava mia moglie tutte le settimane per sapere come stavo. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, non solo alla Juve, ma anche a Londra, ci siamo frequentati tanto, abitavamo a 200 metri di distanza. Devo dire che per me è stata una perdita importante, perché non c'è giorno che io non gli dedichi un pensiero, ho perso un pezzo di me con Gianluca Vialli". Questa assoluzione gli "restituisce la vita, la possibilità di non avere più questa spada di Damocle che mi perseguitava ogni giorno, non c'era giorno che non pensassi a questa cosa. Tra processi, avvocati, sentenze, ritardi e rinvii, ce l'hai sempre lì. Adesso non ce l'ho più e potrò riprendermi qualche cosa che mi hanno tolto con tanta ferocia". Ultime battute sulla Juve. "Stasera ha la possibilità di dimostrare che tutte le problematiche esterne non influiscono più di tanto. A dir la verità ci credo poco, perché avendo fatto questo mestiere so che quando la proprietà ha problemi, questi si trasferiscono ai giocatori in maniera naturale. Non entro nel merito, ma conoscendo l'ambiente Juve credo che risorgerà, anche se ci vorrà del tempo, però secondo me questa estate sarà molto calda nei confronti della Juve". – foto Image – (ITALPRESS). ari/com 02-Feb-23 16:15