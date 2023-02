Calcio: Psg. Tre settimane di stop per Mbappè, salta Bayern

Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno di Kylian Mbappé per l'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco del 14 febbraio prossimo. Infortunatosi ieri contro il Montpellier, l'attaccante si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra, all'altezza del bicipite femorale. Il Psg stima in tre settimane lo stop di Mbappè, che dunque non sarà a disposizione nemmeno per la sfida di Coppa di Francia di mercoledì prossimo contro il Marsiglia. Pessimismo anche sulle condizioni di Sergio Ramos, per il quale il club francese annuncia ulteriori esami nella giornata di oggi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Feb-23 16:02