Calcio: Arsenal, Arteta “Jorginho perfetto per nostro gioco”

"Giocatori di personalità come lui servono" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Bisogna adattarsi alle circostanze e sentiamo di aver migliorato la squadra". Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal capolista in Premier, è soddisfatto del mercato di gennaio e in particolare dell'arrivo in extremis di Jorginho. "Sapevamo che nel mercato bisogna adattarsi ed essere flessibili – commenta – Servono calciatori di personalità, dei leader, e Jorginho lo è. È un giocatore intelligente, che comprende il nostro modo di giocare, si adatta perfettamente a quello che voglio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 03-Feb-23 12:41