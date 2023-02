Calcio: Monza. Berlusconi “Vogliamo vincere lo scudetto”

"L'anno prossimo o quello dopo; siamo intenzionati a trionfare". MONZA (ITALPRESS) – "Questo Monza sta facendo un grande lavoro. Abbiamo obbiettivi importanti e… chi ci crede, vince". Così, su Twitter, il patron del club brianzolo, Silvio Berlusconi, che ieri sera ha incontrato calciatori, dirigenti e dipendenti del Monza nel corso di una cena a Villa Gernetto. Durante la giornata odierna, poi, è diventato virale sul web un video del breve discorso fatto da Berlusconi, con accanto il vicepresidente vicario e amministratore delegato del club, Adriano Galliani. Il patron del Monza, come da suo costume, oltre a ringraziare tutti per l'attuale buon rendimento del team neopromosso in Serie A, ha voluto alzare l'asticella in prospettiva futura. "Siamo qui con il Monza al completo. Se fosse arrivato prima mister Palladino saremmo al quinto o al sesto posto, più o meno assieme al Milan. E' un Monza in cui noi crediamo davvero tanto e che vogliamo far diventare ancora più importante. Possiamo dirlo Adriano (Galliani, ndr.): vogliamo vincere lo scudetto", ha detto Berlusconi. "Vogliamo vincerlo l'anno prossimo o l'anno dopo; siamo intenzionati a vincere lo scudetto", ha aggiunto il patron del Monza, prima di ricordare le sei regole per vincere, scritte ai tempi del Milan, quando Berlusconi era il presidente del club rossonero. "Con il Monza abbiamo acquisito nuovi giocatori con il passare degli anni: adesso abbiamo messo a posto anche lo Stadio con una spesa non piccola di 25 milioni di euro. Le cose sono cambiate. Adesso vengono a vedere il Monza oltre diecimila persone. La prospettiva è quella che vi ho detto: stiamo uniti, perchè dobbiamo stare tutti uniti. Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. Dobbiamo credere nel Monza, che deve diventare un grande, grande club", ha concluso Berlusconi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 03-Feb-23 17:41