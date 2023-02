Calcio: Thiago Motta “A Firenze serve un Bologna attento e veloce”

"Kyriakopoulos è l'esempio dei giocatori che vogliamo avere qui", dice il tecnico rossoblù. BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo la bella vittoria sullo Spezia, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, non fa voli pindarici e guarda con concentrazione l'incontro di domenica alle 18 al Franchi con i viola. "La Fiorentina è una grande squadra, dovremo essere bravi sulle seconde palle, loro pressano alto e non ti fanno giocare. Dovremo giocare veloce, stare molto attenti a dare una mano al compagno che avrà la palla, attaccare la profondità sui loro centrali difensivi che hanno molto coraggio ad andare in avanti. In attacco hanno giocatori importanti che possono fare la differenza". Da questa settimana avrà a disposizione una risorsa in più. "Kyriakopoulos è arrivato molto bene, ci darà una grossa mano da qui a fine stagione. Sono contentissimo della rosa che abbiamo e adesso lavoreremo con impegno. Kyriakopoulos è l'esempio dei giocatori che vogliamo avere qui. È un giocatore che ha giocato già davanti in attacco con il Sassuolo e avremo modo piano piano per farlo giocare lì, perchè ha fatto bene nella squadra precedente. Si inserirà in una maniera normale e giusta con la squadra". Mancherà invece Arnautovic che sarà sostituito da Zirkzee: "Ha fatto bene, deve continuare così: è il minimo per un giocatore del suo livello", Proseguendo con i singoli, Thiago Motta degli acciaccati Medel e De Silvestri. "È possibile che rientrino per la prossima settimana, magari sarà possibile riaverli per la prossima partita, ma vedremo l'inserimento nel gruppo piano piano". Per quanto riguarda Barrow, l'allenatore italo-brasiliano è molto chiaro. "Come tutti gli altri si è allenato, si mette in condizione per poter giocare, deve fare un po' meglio del giocatore con cui è in competizione nel suo ruolo, per ritagliarsi lo spazio. Ogni settimana le cose possono cambiare. Sulla richiesta di mercato, non andrà via, non si muove". Tante squadre si giocano l'ottavo posto, Bologna compreso. "Non vedo favorite, non guardo al di là della prossima partita. Dipende dal momento, ogni gara è contro una squadra diversa. Per me la soddisfazione è nella continuità delle prestazioni settimanali, ogni giorno abbiamo lavorato bene, le partite arrivano dal lavoro in settimana, questa è una grande soddisfazione, abbiamo l'esigenza di migliorare sempre, questa è la nostra sfida, il nostro obiettivo è crescere continuamente di livello. Fare meglio di quello che abbiamo fatto ieri". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mf/ari/red 03-Feb-23 17:35