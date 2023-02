Ginnastica: Malagò “2022 da record ma si è parlato solo di denunce”

"Non si faranno sconti ma evitiamo di fare sentenze premature". ROMA (ITALPRESS) – "Quella della ginnastica è una federazione che pur avendo una storia unica, la più antica, da cui tutto nasce, nel 2022 non aveva mai vinto così tanto. Non c'erano mai stati così tanti risultati, eppure negli ultimi mesi si è parlato quasi solo di una certa vicenda che io non commento, non l'ho mai fatto. Questo fa riflettere". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante l'evento della Federginnastica "La nostra storia è il nostro futuro" al Salone d'Onore del Coni, riferendosi al caso Maccarani e alle denunce delle ex ginnaste della ritmica. "Non è giusto nei confronti della federazione – ha aggiunto Malagò – e questo mi è molto dispiaciuto. Se è vero che nessuna medaglia può giustificare un certo tipo di comportamento, e sarebbe blasfemo contestare questa affermazione (lo dichiarò il ministro Abodi, ndr), sarebbe altrettanto blasfemo dare un giudizio su questo comportamento prima ancora che le persone preposte si esprimano". "Non si faranno sconti – la conclusione di Malagò – ma evitiamo di fare sentenze premature". – foto Image – (ITALPRESS). spf/glb/red 03-Feb-23 12:19