Boxe: Progetto Ethical Sport, Abodi “Prevenire il fenomeno del bullismo”

Il ministro per lo sport e i giovani: "La Fpi è sempre in prima linea" ROMA (ITALPRESS) – "Oggi assistiamo alla segnalazione di un tema e alla certificazione di un impegno. La certificazione sarà una delle strategie che applicheremo per prevenire il fenomeno del bullismo. Un plauso a chi ha raccolto l'impegno di governo ed alla Federazione Pugilistica sempre in prima linea. Esprimo la mia vicinanza al mondo dello sport, un mondo che è il senso più profondo della mia vita". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, in occasione della presentazione a Roma, presso la Sala Auditorium del Palazzo delle Federazioni, di "Ethical Sport", un progetto pilota in ambito sportivo, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Familiari, promosso e realizzato da Konsumer Italia e dall'Osservatorio Nazionale Contro il Bullismo in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana. Il progetto si pone come obiettivo quello di certificare, con una innovativa procedura antibullismo, gli ambienti logistici e umani frequentati dai ragazzi, le palestre, in quel momento valoriale e altamente formativo rappresentato dallo sport, volti a un livello massimo di attenzione allo loro sicurezza fisica ed emotiva. Il progetto, ideato dalla Project Leader Giorgia Venerandi, consentirà a 10 società sportive del Comitato Regionale Lazio FPI di ottenere la "Certificazione Antibullismo", riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale. La FPI diventerà, per tale via, la prima federazione sportiva portatrice di una Best Practice all'interno del panorama sportivo italiano e del Coni in particolare, affinché il pionieristico approccio alla gestione di questi fenomeni possa essere da stimolo e da modello per altre Federazioni. "Il pugilato è uno sport fatto di regole, che spesso curano le ferite di una vita iniziata in salita – le parole del vice-presidente vicario del Coni, Silvia Salis – Lo sport ha una grande responsabilità: noi possiamo creare gli anticorpi per capire cosa sia giusto e sbagliato e davanti a una ingiustizia sentirci abbastanza amati per poterla denunciare". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/com 04-Feb-23 15:20