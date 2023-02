Calcio: Ascoli. Esonerato il tecnico Cristian Bucchi

Fatale la sconfitta in casa Cittadella ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta di questo pomeriggio per 3-0 al Tombolato contro il Cittadella, Cristian Bucchi non è più l'allenatore dell'Ascoli. A renderlo noto è lo stesso club marchigiano attraverso un comunicato nel quale specifica di aver sollevato dall'incarico anche i suoi collaboratori. "Il club bianconero saluta mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali", conclude la nota. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/com 04-Feb-23 16:57