Calcio: Gotti”Napoli molto forte,miglior Spezia e il Picco per fermarlo”

Il tecnico dei liguri punta su Shomurodov: "Ha lo spirito che serve" LA SPEZIA (ITALPRESS) – Luca Gotti ci sarà. Il tecnico dello Spezia sarà regolarmente in campo nel match casalingo di domenica contro il Napoli, nonostante l'intervento appena subito. "Fisicamente sto meglio, ho cercato di ridurre i tempi di recupero perché volevo assolutamente stare vicino alla squadra, per condurre la rifinitura, andare in ritiro e stare al fianco dei miei ragazzi. Ho seguito comunque la squadra durante la settimana grazie alla tecnologia e siamo vogliosi di fare bene domani", spiega l'allenatore dei liguri che, ovviamente, ha seguito a distanza anche un mercato molto vivo grazie alle operazioni concluse dalla società. "La strategia che abbiamo avuto è stata molto precisa, con una logica dietro, che guarda al presente, ma che mette anche le basi per il futuro. Sarà ora importante cercare di amalgamare i nuovi arrivati per inserirli nei meccanismi dell'organico, ma sono tutti giocatori di livello. La società ha fatto uno sforzo notevole, l'arrivo di Shomurodov lo testimonia, e di questo non posso che essere soddisfatto – spiega -. Eldor si è presentato in buone condizioni e soprattutto con quello spirito che serve: massima disponibilità, sempre sorridente, felice e contento di aiutare la squadra. Ci sta dando sensazioni bellissime". L'attaccante arrivato dalla Roma un'arma in più per il suo Spezia che domani dovrà fare i conti con un Napoli che sta dominando il campionato. "Una squadra che mi ha dato l'impressione di essere molto forte, dove tutti i giocatori sono sempre al posto giusto. Hanno creato dei buoni meccanismi, che funzionano ed è bello vederli giocare. Noi ci presentiamo con qualche defezione, ma con tutta la voglia di tornare a fare punti. È un momento così, che si è creato all'improvviso purtroppo, dopo peraltro un bellissimo periodo di continuità di risultati. La partita contro il Napoli sarà da affrontare con il massimo delle nostre risorse, dando tutto, facendo una prestazione di grande sacrificio. Il nostro stadio ci darà una mano e anche grazie al supporto dei nostri tifosi proveremo a dare filo da torcere alla capolista". Sul fronte formazione, Gotti dice: "Holm non sta benissimo, in un momento normale non sarebbe stato schierato a Bologna, ma le circostanze della squadra mi hanno portato a chiedergli un sacrificio ulteriore. Per la partita di domani il ragazzo dà la sua disponibilità, però di certo non è al top della forma. Krollis sta piano piano entrando in condizione, come abbiamo detto più volte ha bisogno di tempo perché è stato fermo parecchie settimane, però il ragazzo sta dimostrando grande dedizione per mettersi a disposizione della squadra". Tornando sul fronte mercato, Gotti ci tiene a fare alcune precisazioni sul conto di Verde. "Mi sono dispiaciute certe voci su di lui, ho grande stima per Daniele, sia come giocatore che come uomo. Io non vedo l'ora che lui sia il giocatore che conosciamo tutti, ha dovuto affrontare problemi fisici, che l'hanno tenuto un po' lontano dal campo, ma che ora sta dando il suo contributo. Tanto che nell'ultima gara ha giocato un grosso spezzone di gara, mentre nelle due gare ancora precedenti era addirittura partito titolare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 04-Feb-23 16:52