Calcio: Italiano “Vogliamo migliorare una classifica che non ci piace”

"Il Bologna sta bene ed è in salute, la Fiorentina deve mettere in mostra le sue qualità", dice il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) – "Andremo ad affrontare una squadra che sta bene, è in salute e si sta esprimendo molto bene, quindi ho messo già in guardia i ragazzi. Sappiamo che dobbiamo cercare di fare una grande prova, vogliamo ottenere punti attraverso la prestazione e facendo attenzione. Questa classifica non ci piace e la vogliamo migliorare". Sarà una Fiorentina a caccia del successo in casa, dopo l'ultima battuta d'arresto al Franchi di due settimane fa, quella che domani sfiderà il Bologna in una gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno. Il tecnico gigliato Vincenzo Italiano, dopo il successo ottenuto mercoledì scorso sul Torino, chiede ai suoi di non abbassare la guardia. "Abbiamo giocato il turno in Coppa Italia, abbiamo qualche giocatore che ancora non è al 100% ma gli undici titolari saranno agguerriti e cercheranno di fare il massimo per arrivare a dare questa gioia ai tifosi – ha aggiunto Italiano -. Nella gara di andata col Bologna andammo in vantaggio, poi per due episodi abbiamo perso una partita che potevamo portare a casa con qualche punto importante". "I nostri avversari – prosegue Italiano – saranno completamente diversi perché in quella partita avevano cambiato tecnico, ora col nuovo mister hanno un'identità ben precisa, giocano bene, quindi per noi sarà una sfida difficile come tutte in questa categoria. Servirà massima concentrazione, se saremo bravi, con le qualità che abbiamo, sono convinto che possiamo prenderci una bella soddisfazione". I viola contro il Bologna cercheranno un successo anche per risalire la classifica. "Siamo in ritardo in campionato ma c'è la speranza di continuare a credere, a sognare qualcosa di importante, soprattutto perché se continueremo ad esprimerci in questo modo sono convinto che possiamo guadagnare punti e posizioni – ha sottolineato Italiano -. Nulla è compromesso, abbiamo il 7°/8° posto da poter raggiungere e in questo momento dobbiamo concentrarci su quello. Le prestazioni stanno migliorando, stiamo iniziando ad alzare il livello quindi affrontiamo una partita alla volta e vediamo dove possiamo arrivare". Poche le indicazioni di Italiano circa la formazione titolare che scenderà in campo domani. "Brekalo? E' un ragazzo molto interessante però è arrivato da poco e deve ancora entrare dentro i meccanismi – ha evidenziato l'allenatore gigliato -. A livello di condizione fisica non è al top, piano piano stiamo cercando di inserirlo, di fargli crescere questa sua condizione, poi siccome è molto intelligente dentro il campo ci metterà poco a far vedere il suo valore. E' a disposizione, a gara in corso puo' darci qualcosa, vediamo se domani potrà essere la sua prima apparizione in maglia viola. Amrabat avrà una mascherina, scenderà in campo con questa protezione, ha il naso rotto ma abbiamo già altri giocatori mascherati (Bonaventura ha già giocato le ultime due partite con una maschera protettiva al viso), siamo abituati". La Fiorentina nel frattempo si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia e ad aprile affronterà in una sfida di andata e ritorno la Cremonese. "Bissare quanto già fatto lo scorso anno arrivando in semifinale era un obiettivo – ha spiegato Italiano -. Siamo felici di averlo raggiunto, affronteremo una squadra che ha eliminato Roma e Napoli quindi sarà una doppia partita difficile ma abbiamo la capacità di far bene anche in questa semifinale. Manca ancora del tempo ma cercheremo di prepararci bene e di affrontarla nel migliore dei modi. Abbiamo la possibilità di arrivare ancora lontani ma ci godiamo per ora l'obiettivo raggiunto". "Siamo contenti di aver dato una bella soddisfazione ai nostri tifosi mercoledì scorso, siamo riusciti a portare dalla nostra parte lo stadio, il pubblico e la nostro gente – ha concluso Italiano -. Lavoriamo per questo, siamo felici che saranno in tanti anche contro il Bologna, i tifosi sono un valore aggiunto, e insieme, soprattutto nelle gare casalinghe, possiamo mettere in difficoltà i nostri avversari". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 04-Feb-23 16:26