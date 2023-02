Calcio: Real. Ancelotti “Pensiamo al Maiorca, poi Mondiale per club”

"Non mi sembra giusto giocare meno di 72 ore dopo". MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Alaba si è allenato e può giocare senza problemi. Militao e Benzema in questo momento stanno facendo dei test, ma non sembra sia qualcosa di grave. Per domani puntano alla panchina, ma saranno con noi per il Mondiale per club". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Maiorca. Il tecnico dei blancos ha poi parlato dei pochi giorni di riposo che avrà la sua squadra: "Non siamo contenti. Non mi sembra giusto giocare meno di 72 ore dopo. Non è giusto giocare domani alle 14, lo faremo perché dobbiamo". Il Real mercoledì sfiderà la vincente di Seattle Sounders-Al Ahly: "Non abbiamo ancora pensato al Mondiale per club. Dopo la partita contro il Maiorca ci dedicheremo al Mondiale. Non c'è quasi tempo per allenarsi. Valutiamo i giocatori in base alla fatica, in questo momento è più importante il lavoro del fisioterapista che quello dell'allenatore. E se uno è cattolico, pregare fa bene". Ancelotti si è poi soffermato su qualche singolo: "Per me Vinicius è un esempio di calciatore. Ai giovani piacciono giocatori di tale qualità. I miei nipoti hanno la sua maglia e non ne vogliono un'altra. Rinnovi di Kroos e Ceballos? Non do importanza a questi aspetti, ma alla loro professionalità". Infine sugli avversari e la possibile formazione: "Giocherà la squadra che considerano la squadra migliore per battere il Maiorca. Nelle ultime partite abbiamo fatto bene, stiamo recuperando buone sensazioni e sembra che la squadra stia meglio. Il Maiorca è una squadra a cui piacciono i contropiedi, si difendono molto bene. Sono solidi. Gestire bene la palla sarà fondamentale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/red 04-Feb-23 15:19