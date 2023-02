Calcio: Romario “Nel mio ruolo io meglio di Messi”

"Siamo giocatori diversi" dice l'ex del Barcellona BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Io meglio di Messi? Siamo giocatori diversi, nella sua posizione lui è meglio di me, ma nella mia posizione sono meglio io". Così ai microfoni di ESPN l'ex attaccante brasiliano del Barcellona, Romario. Il brasiliano è uno dei calciatori che ha segnato un'epoca importante con la maglia blaugrana, nonostante abbia indossato la maglia dei catalani per meno di due stagioni (1993-gennaio 1995) nelle quali ha disputato complessivamente 65 gare segnando 39 reti. Romario faceva parte di uno dei migliori Barça della storia: quello allenato da Cruyff con in campo tra gli altri Stoichkov, Guardiola, Koeman, Zubizarreta e Michael Laudrup. – foto Image – (ITALPRESS). xd6/gm/red 04-Feb-23 15:28