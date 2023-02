Calcio: Serie A. Ballardini “possiamo fare meglio e giocarcela”

"Per un'ora siamo stati in partita, il Lecce ha creato poco ma nemmeno noi siamo stati capaci di pungere" CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese ha cercato di restare in piedi ma senza tiri in porta è dura fare risultato. Davide Ballardini, aveva detto che dopo la coppa le gare di campionato sarebbero state dure da passare e così è stato. "Non abbiamo avuto intensità – le parole di Ballardini – contro una squadra che stava coperta dietro la linea della palla. Per un'ora siamo stati in partita, il Lecce ha creato poco ma nemmeno noi siamo stati capaci di pungere. Toccava a noi fare la partita ma non avevamo le gambe brillanti per fare questo tipo di gioco. Una gara importante ma abbiamo la consapevolezza che da qui alla fine potremo fare molto meglio se riusciremo a preparare meglio le partite, nel senso di avere qualche giorno in più di allenamento". Ha pesato un pò l'assenza in attacco di Okereke. "Lui ha una piccola lesione muscolare, sente fastidio. Ha cominciato dopo la trasferta a Roma. Lo abbiamo convocato ma in mattinata un esame aveva evidenziato una piccola lesione. Vediamo se riuscirà a recuperare. Detto questo ci sono mancate le sue caratteristiche e facciamo fatica a sostituirlo. Quando giochi contro una squadra di pari livello in casa devi fare tu la partita e quindi hai qualche difficoltà in più nella gestione della palla e nell'attacco degli spazi devi avere qualche capacità in più. Contro le grandi squadre hai riferimenti precisi e hai più spazi da sfruttare e quindi vengono più facilmente le cose. Io credo che la Cremonese se sta bene anche contro le squadre di medio basso livello se la può giocare tranquillamente". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ig/gm/red 04-Feb-23 17:52