Calcio: Serie A. Baroni “Vittoria importante, Lecce non abbassa guardia”

"Complimenti alla squadra, ma anche nelle ultime due gare perse la prestazioni c'erano state" CREMONA (ITALPRESS) – Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, si gode il ritorno alla vittoria dopo una gara ben condotta dalla sua squadra, attenta nel primo tempo, pungente e decisiva nella ripresa. "Mi piace ricordare di nuovo che sono arrivate due battute d'arresto forse nelle gare più belle che abbiamo fatto. Non seguiamo il risultato ma le prestazioni e avevo visto la crescita dei ragazzi. Oggi la squadra ha giocato con il giusto piglio e ha fatto come siamo capaci di fare. Abbiamo tolto i rifornimenti alla Cremonese e abbiamo evitato difficoltà. Complimenti alla squadra, oggi era importante non perdere di convinzione, di entusiasmo perché siamo la più giovane squadra del campionato e quando alleni dei ragazzi credere in quello che si fa è fondamentale. I ragazzi non hanno deluso". Hjulmand molto più libero è stato determinante nella costruzione del gioco dei salentini. "All'andata, al di là della marcatura su Hjulmand, siamo stati noi a sbagliare movimenti. Quando non c'è movimento ci sono problemi, ma il Lecce nelle ultime due gare ha avuto una mobilità incredibile eppure non sono arrivati risultati. Ho solo lavorato sulla strada giusta perché i ragazzi credono in quello che fanno. A Cremona era una gara complicata, hanno un buon organico e ho salutato tutti gli avversari per rispetto, ho detto loro di non mollare perché è un campionato complicato e non bisogna mai perdere di vista l'identità su cui lavoriamo". La squadra con maturità ha colpito al momento giusto conquistando tre punti molto pesanti. "La vittoria vale moltissimo. Siamo un gruppo forte di lavoro tra staff, area tecnica e squadra – spiega Baroni -. Se qualche volta all'esterno qualcuno ha dei dubbi sulla nostra serenità sbaglia. Siamo venuti qua con gioia di giocare e sviluppando idee e identità. Il successo è importante perché sono tre punti importanti ma il campionato è pericolosissimo e non possiamo abbassare la guardia". Due gol con gli uomini simbolo del Lecce e la porta è rimasta inviolata. Molta attenzione da parte di tutti. "Baschirotto deve continuare a crescere ma pur in un ruolo non suo sta impattando bene con un campionato difficile. Vi assicuro che le prestazioni, sia lui che tutti gli altri, se le costruiscono durante il lavoro settimanale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ig/ari/red 04-Feb-23 18:10