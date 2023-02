Calcio: Serie B. Benevento, esonerati Cannavaro e il ds Foggia

Dopo la sconfitta casalinga con il Venezia, il club sannita ha deciso di voltare pagina BENEVENTO (ITALPRESS) – Fabio Cannavaro non è più l'allenatore del Benevento. Il presidente Vigorito, infatti, dopo la sconfitta casalinga di oggi con il Venezia, ha deciso di esonerare il tecnico che, a sua volta, lo scorso 21 settembre aveva preso il posto di Fabio Caserta anche lui poi licenziato. Via anche il vice Paolo Cannavaro e il ds Pasquale Foggia. In un comunicato la società ha reso noto "di aver sollevato Fabio Cannavaro dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Paolo Cannavaro e il direttore sportivo Pasquale Foggia. Il club ringrazia il mister, il suo vice ed il direttore sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 04-Feb-23 18:07