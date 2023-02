Calcio: Zaffaroni “Lazio squadra top, Verona concentrato sull’obiettivo”

"Quoziente difficoltà altissimo, non dobbiamo pensare ai risultati delle altre" VERONA (ITALPRESS) – Mattinata di allenamento a Peschiera per il Verona, in vista della gara di lunedì sera contro la Lazio. Assenti sicuri Henry e Hrustic, mentre Veloso e Faraoni riprenderanno ad allenarsi dalla prossima settimana con il gruppo ma non sono disponibili per il match contro l'undici capitolino. Conferenza stampa del tecnico Zaffaroni che ha parlato dell'avversario e del momento che sta vivendo la squadra. "Giochiamo contro una delle squadre top di questo campionato – afferma Zaffaroni – hanno delle qualità tecniche elevatissime, in tutti i ruoli e hanno un'organizzazione di gioco tra le migliori, sia difensivamente che offensivamente. Nel palleggio sono tra i migliori in Italia, con movimenti codificati e studiati, fatti con grande tecnica: il quoziente di difficoltà sarà elevatissimo". Sul momento del Verona Zaffaroni sottolinea come "bisogna stare attenti: il rischio è cominciare a guardare la classifica, i risultati delle altre… Giochiamo ancora di lunedì sera, e quindi è inevitabile farlo. Se non sei forte mentalmente queste cose ti tolgono energia". Mercato finalmente chiuso dopo tante voci che come sempre possono destabilizzare. "La rosa ora è delineata e con questi giocatori arriveremo in fondo. Tutti sono focalizzati sul nostro grande obiettivo. Dobbiamo lottare in ogni partita: dev'essere il nostro marchio di fabbrica". Lasagna e Verdi sembravano destinati alla cessione, ma sono rimasti in rosa. "Io sono abituato a guardare i comportamenti e, da quando sono arrivato, non ho mai percepito nulla di negativo da parte loro, nemmeno la settimana scorsa, quando magari si leggeva delle loro possibili partenze. Li ho sempre visti disponibili, prima, durante e dopo il calciomercato. Li ritengo assolutamente due calciatori del gruppo perché me lo hanno fatto capire con il loro comportamento e il loro atteggiamento". Dopo aver elogiato Duda ("È un giocatore tecnico, di grande qualità, che tratta bene la palla, sarà sicuramente un'arma per noi") e aver parlato di Gaich ("Sta bene, è un giocatore importante fisicamente, ma anche rapido e con caratteristiche diverse rispetto a Djuric"), Zaffaroni si sofferma sul clima che si respira nello spogliatoio dell'Hellas. "Da quando sono arrivato, ho sempre visto una squadra che ha voglia di provarci, di giocare queste partite come ci siamo prefissati per raggiungere fortemente l'obiettivo. I risultati positivi di quest'ultimo periodo sicuramente determinano l'umore e il morale e hanno aiutato a migliorare il clima – spiega -. Ma non dobbiamo mai dimenticare la nostra realtà, indipendentemente da quanto fatto nel più recente passato. In un mondo che ti porta al disequilibrio, non dobbiamo mai dimenticarci chi siamo. È giusto essere fiduciosi e convinti, credere nei propri mezzi, ma al tempo stesso sapere quanto ancora ci sia da pedalare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ab/ari/red 04-Feb-23 16:10