Sci salto: Cdm donne. Quinta vittoria stagionale di Althaus a Willingen

La tedesca, al secondo centro di fila, precede Klinec e Takanashi, Malsiner lontane ROMA (ITALPRESS) – Katharina Altahus ha terminato al primo posto nella gara di Coppa del mondo femminile andata in scena a Willingen, in Germania. La padrona di casa, sul trampolino HS147, ha fatto seguito all'ottimo momento di forma già messo in mostra in qualifica, replicando anche in gara per prendersi la vittoria con il punteggio di 264.4. Per Althaus, si è trattata della quinta vittoria stagionale, seconda consecutiva, che le ha permesso di continuare la rincorsa alla leadership della classifica generale (comandata dall'austriaca Pinklenig a quota 1122), con il secondo posto in solitaria con 971 punti. Il podio di giornata è stato completato dalla slovena Ema Klinec (256.3) e dalla giapponese Sara Takanashi (245.7). Le sorelle altoatesine Lara e Jessica Malsiner hanno chiuso rispettivamente in 26esima e 27esima posizione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 04-Feb-23 15:31