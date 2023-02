Slalom Chamonix a Zenhaeusern, Ginnis primo greco sul podio

Lo svizzero trionfa in Coppa del Mondo davanti all'ellenico e a Yule, ottavo Vinatzer, fuori Noel CHAMONIX (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ramon Zenhaeusern ha vinto lo slalom speciale di Chamonix, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svizzero, secondo al termine della prima manche, ha chiuso con il tempo complessivo di 1'42"94, precedendo il soprendente AJ Ginnis, secondo con il pettorale numero 45 a 1"02 e primo greco nella storia a salire sul podio di Coppa. Terzo, a 1"06, un altro elvetico, Daniel Yule. Sfuma il successo per Clement Noel: l'idolo di casa, olimpionico in carica, commette un grave errore per poi inforcare dopo aver fatto registrare il miglior crono della manche iniziale. Bravo Alex Vinatzer: l'azzurro, 12esimo al giro di boa, guadagna quattro posizioni e termina ottavo. Undicesimo Tommaso Sala, 19esimo Simon Maurberger. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 04-Feb-23 13:41