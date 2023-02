Calcio: Sampdoria. Stankovic “Pronti per Monza, tifosi al nostro fianco”

"Sono convinto che un episodio positivo sbloccherà tutta la squadra" GENOVA (ITALPRESS) – "Finalmente è finito il mercato". Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, mette un punto sul mese di gennaio appena concluso e guarda con fiducia alla trasferta di Monza, la prima a trattative stoppate. "I ragazzi che sono arrivati hanno lavorato alla grande – sottolinea l'allenatore serbo -. Cuisance, Günter e Ilkhan hanno dimostrato voglia, spirito di sacrificio e motivazione. È stata una settimana positiva per tutta la squadra: siamo pronti per un'altra sfida che non sarà facile, serviranno forza, compattezza e determinazione. Con la continuità di prestazione dobbiamo sfruttare il momento positivo che arriverà, sono sicuro che arriverà". I blucerchiati, penultimi in classifica, sono reduci da quattro sconfitte di fila: "Sono convinto che un episodio positivo sbloccherà tutta la squadra – prosegue Stankovic -. Sbloccherà tutti, ambiente compreso: siamo un blocco unico, i tifosi sono sempre al nostro fianco e questo li fa grandi. Nei momenti difficili si sono dimostrati leali e noi dobbiamo ripagare questa fiducia perché vogliamo cambiare la storia di questo campionato". Il Monza non è l'avversario migliore da affrontare, visto che i brianzoli di Palladino non hanno mai perso nel nuovo anno, a parte il match di Coppa Italia con la Juventus: "Il Monza è in un buon momento – ha sottolineato Stankovic -, hanno una società forte e sana, un allenatore bravo e giovane che si fa valere e volere bene. Hanno ottenuto ottimi risultati, potendo giocare senza guardare la classifica e concentrarsi sul gioco. Questo è quello che mi dispiace per noi perché sono sicuro i nostri ragazzi hanno ancora tanto margine di dimostrare quanto valgono". Infine, Stankovic si è soffermato sull'aspetto della cattiveria: "Avere un approccio alla gara uguale a prescindere dall'avversario. Questo è il messaggio che trasmetto ai miei ragazzi. Devono essere concentrati, giocare ogni pallone e ogni contrasto come se fossero gli ultimi. Voglio vedere più cattiveria davanti alla porta, più voglia di andare in vantaggio e gestire la partita con un risultato positivo – ha concluso l'allenatore blucerchiato -. Poi staremo a vedere". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/red 05-Feb-23 16:13