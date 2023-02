Monza, Palladino “Con la Samp per il nostro scudetto salvezza”

Il tecnico dei brianzoli mantiene i piedi per terra MONA (ITALPRESS) – "Contro la Sampdoria è una gara da non sottovalutare, i liguri sono una squadra viva, non voglio scarichi di tensione". Così il tecnico del Monza Raffaele Palladino alla vigilia della sfida casalinga con la Sampdoria. "Non dobbiamo guardare al passato, ma è importante in serie A non prendere nulla sotto gamba, contro la Samp voglio vedere una squadra che affronta questa partita come l'ennesima importante sfida per la salvezza. Non ci sono partite dove siamo favoriti o sfavoriti. Il calcio è molto equilibrato, c'è un aspetto mentale a noi favorevole, ma non ci dobbiamo cullare. Vedo una squadra che ogni giorno negli allenamenti dà il massimo, domani vedrete un gruppo che gioca per la salvezza". Sulla sua carriera Palladino dice: "Non sono un mister da formazioni Vip, amo questo lavoro, studio ogni giorno, sono il meno esperto dei colleghi di 'A', ringrazio tutti ma è il primo anno e ho molto ancora da imparare. Parlare di Europa? Dobbiamo tenere presenti che siamo neo promossi, l'obiettivo resta per noi lo scudetto salvezza, non ci dobbiamo distrarre, in serie A l'aspetto mentale è determinante, il nostro obiettivo resta la salvezza. Izzo? Ha fatto tanto ma potrà fare ancora di più. Monza unica squadra imbattuta dalla ripresa del campionato? Non guardo la classifica e i punti, non so dove possiamo arrivare, vedo però ogni giorno il singolo atleta migliorare e con loro migliora la squadra. Ci saranno momenti di flessione, ma anche questi saranno momenti di crescita". E facendo un passo indietro: "E' stata questa trascorsa una bella settimana, la vittoria con la Juve ha portato i tifosi al nostro fianco, mi auguro che domani siano tutti presenti. La cena con Berlusconi è stata preziosa, le sue parole ci hanno ancor più stimolaro perché sappiamo a cosa mirano il presidente e Adriano Galliani che sono alla guida di un club ambizioso. La cravatta gialla regalatami da Galliani verrà posta nel museo di Monza". – foto. LivePhotoSport (ITALPRESS). pfr//pc/red 05-Feb-23 13:44