MotoGp, primo Shakedown test a sepang con Crutchlow davanti

In pista i collaudatori e il debuttante Augusto Fernandez SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Cal Crutchlow (Yamaha) è stato il più veloce all'inizio della giornata di apertura dello Shakedown test di Sepang in vista del mondiale 2023. In pista collaudatori e l'unico debuttante nella classe regina, Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing Tech3), in una giornata segnata dalla pioggia. Cal Crutchlow ha fermato il cronometro a 2'01"146. Crutchlow aveva a disposizione tre YZR-M1: due moto con specifiche 2023, una moto con specifiche 2022. L'obiettivo principale è stato quello di testare il nuovo motore della Yamaha dopo il problema diagnosticato alla fine dello scorso anno. Crutchlow ha registrato una velocità massima di 330 km/h secondo i tempi del circuito, mentre nel 2022, la velocità massima della Yamaha è stata di 327 km/h, primi segnali che sono stati compiuti progressi. Saranno contenti Fabio Quartararo e il suo compagno di squadra Monster Energy Yamaha MotoGP Franco Morbidelli prima dei test ufficiali di Sepang. Al nuovo test driver KTM Jonas Folger si è unito la leggenda della MotoGP Dani Pedrosa in pista per la Red Bull KTM Factory Racing. Il tedesco ha preso confidenza con la RC16 per la prima volta. A Sepang c'è anche Dani Pedrosa. Per lo spagnolo Fernandez (GASGAS Factory Racing Tech3), campione del mondo Moto2 in carica, questi tre giorni saranno fondamentali per iniziare a prendere confidenza con la moto. Il numero 37 ha firmato il secondo tempo in 2'01"331, a soli 0.185 dal miglior sforzo di Crutchlow. Il tedesco Stefan Bradl ha girato per la Honda HRC con nuovo look, aerodinamica ridisegnata, un nuovo scarico e il motore 2023. Il miglior tempo di Bradl è stato un 2'01"605, piazzandosi al quarto posto nella classifica dei tempi. Giornata impegnativa per Lorenzo Savadori (Aprilia RS-GP 2023), che ha guidato sei moto. Aprilia ha debuttato con alcune nuove aerodinamiche. Problema tecnico verso la fine della giornata. Michele Pirro della Ducati sta invece gettando le basi per i campioni del mondo in carica, chiamati a difendere i titoli conquistati. La factory di Borgo Panigale ha aperto il conto 2023 con una nuova carena da sfoggiare, e Pirro ha lavorato con due GP23. L'italiano ha fatto registrare un miglior tempo sul giro di 2'02"115. Con le temperature in aumento in Malesia e una superficie della pista sporca dopo l'inverno e la pioggia arrivata nel corso della giornata, i tempi sono stati di circa tre secondi più lenti rispetto a quelli che abbiamo visto al GP della Malesia del 2022. foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 05-Feb-23 12:51