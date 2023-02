Napoli, Osimhen “La cosa più importante è la prossima partita”

LA SPEZIA (ITALPRESS) – "E' un privilegio aver raggiunto grandi campioni che hanno segnato tanti gol nel Napoli. C'era, oggi, la giusta attenzione, il giusto rispetto per lo Spezia perché conquistare tre punti qui non era facile. La cosa più importante, però, è prepararsi per la prossima partita, siamo concentrati sulla serie A, un campionato molto difficile". Lo ha detto Victor Osimhen, nel dopo partita di Spezia-Napoli. Sull'episodio avvenuto prima della partita: "Ho tirato un pallone verso la porta, ma ho preso una ragazza in pieno e sono andato in curva a scusarmi". – foto: Image (ITALPRESS) mga/pc/red 05-Feb-23 17:41