Napoli, Spalletti “La testa dei calciatori fa la differenza”

Il tecnico dei partenopei elogia l'ennesima ottima prova dei suoi LA SPEZIA (ITALPRESS) – "La differenza tra una vittoria ed un'altra la fa la testa dei calciatori. Su questi campi, a quest'orario, non c'è tempo per prepararsi, mentalmente, per questo i ragazzi sono stati bravi a farsi trovare pronti anche se, all'inizio, non siamo stati così fluidi. Merito soprattutto dell'equilibrio dello Spezia che si è abbassato molto, chiudendo tutti gli spazi. Noi abbiamo bisogno di estro e fantasia, quelli che danno Osimhen e Kvaraskhelia che trovano le soluzioni, ti aprono le strade per poter entrare nella difesa avversaria. Nel primo tempo dovevamo trovare la prima punta per cercare di pungere. Sul campo la palla viaggiava lenta, non era facile trovare lo stesso ritmo. Bisognava appoggiarsi su di lui". Lo ha detto, a Sky, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nel dopo partita di Spezia-Napoli. "Champions o scudetto? Ci giocheremo le partite per il nostro popolo. Dobbiamo ripagare sul campo l'amore dei nostri tifosi" ha concluso Spalletti. – foto: Image (ITALPRESS). mga/pc/red 05-Feb-23 15:04