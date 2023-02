Rugby: Sei Nazioni. Lamaro “C’è rammarico ma fatto passo in avanti”

Crowley "Soddisfatto per il carattere, peccato per il risultato". ROMA (ITALPRESS) – E' un Michele Lamaro lucido, ma visibilmente insoddisfatto, quello che si presenta in conferenza davanti ai giornalisti presenti in sala stampa, all'Olimpico di Roma, dopo il ko degli azzurri del rugby, per 29-24, contro la Francia, nell'esordio nel Sei Nazioni 2023. "Siamo qui a commentare una sconfitta: la nostra performance è stata molto buona ma poteva essere migliore", le sue prime parole, mentre il ct Crowley ascolta al suo fianco. "Abbiamo giocato bene in difesa ma non siamo stati attenti come avremmo dovuto, specie nella prima parte di gara, mettendoci a volte in difficoltà da soli. Il rammarico c'è ma l'analisi del match dice che anche oggi abbiamo fatto buon un passo in avanti". "L'atteggiamento della squadra è qualcosa che oggi va comunque sottolineato: fino a qualche tempo fa sul 19 a 6 probabilmente avremmo avuto molti problemi a restare agganciati alla partita, mentre ora questo gruppo da questo punto di vista è solido, crediamo in noi stessi e nel nostro gioco e questo ci aiuta in tutto lo sviluppo del match, anche quando gira male", ha concluso Lamaro. Anche per il ct Kieran Crowley un mix di sensazioni positive e negative, con le prime in ogni caso a prevalere: "Sono davvero soddisfatto per il carattere e la convinzione con cui abbiamo approcciato la gara: nel primo tempo c'è stato qualche problema di esecuzione, errori che vanno evitati e che ci sono costati molto". "Per il resto la nostra mischia è stata fantastica, malgrado la notevole differenza di peso in prima linea, in difesa abbiamo fatto molto bene, ed il modo in cui siamo rientrati nel secondo tempo rimane per me un altro motivo di grande soddisfazione, per come siamo stati capaci di modificare il nostro gioco adattandoci al mood della gara dimostrando una grande maturità. Purtroppo, la sconfitta è figlia di quelle sbavature viste nel primo quarto, a questi livelli concessioni non se ne possono fare e contro l'Inghilterra dovremo assolutamente evitarle", ha aggiunto il ct azzurro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 05-Feb-23 20:00