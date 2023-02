Sci di Fondo, Staffetta Italia a Dobbiaco vince dopo 17 anni

Ottima prova degli azzurri nella prova di Coppa del Mondo ROMA (ITALPRESS) – Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani, Simone Daprà e Federico Pellegrino vincono la staffetta maschile di Dobbiaco. L'Italia è tornata sul gradino più alto del podio a 17 anni di distanza dall'ultima volta nel format. Il secondo posto è andato alla Svezia di Eric Rosjoe, Calle Halfvarsson, Johan Haeggstroem ed Edvin Anger, dopo una volata finale vinta contro la Norvegia (Sjur Roethe, Didrik Toenseth, Simen Krueger, Harald Amundsen). Un successo che vale tantissimo, se si pensa che l'Italia mancava dal gradino più alto del podio da ben 17 anni, in cui vinse sempre in una tappa italiana, ma in Val di Fiemme, con il team composto da Giorgio Di Centa, Valerio Checchi, Pietro Piller Cottrer e Cristian Zorzi. Il podio nel format, invece, mancava dal 2016 quando gli stessi Noeckler, De Fabiani e Pellegrino (insieme nell'occasione a Roland Clara), si piazzarono al terzo posto. foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). pc/red 05-Feb-23 15:21