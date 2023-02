Sci Fondo, alla Norvegia la staffetta di Coppa del Mondo a Dobbiaco

L'Italia ha chiuso in sesta posizione DOBBIACO (ITALPRESS) – E' andata alla Norvegia la vittoria della staffetta femminile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, nell'ultima giornata di gare ospitate nella località altoatesina di Dobbiaco. Heidi Weng, Anne Kjersti Kalva, Ingvild Oestberg e Silje Theodorsen hanno chiuso la prova in 1h16'04"3, con 13"9 di margine sulla Germania, composta dal quartetto Laura Gimmler, Katharina Henning, Pia Fink e Sofie Krehl che però è stata squalificata: le ragazze tedesche hanno tagliato il traguardo in seconda posizione, ma qualche minuto dopo la fine della gara è arrivata la decisione della giuria di squalificare la staffetta teutonica, perché ha gareggiato in ultima frazione con Sofie Krehl, e non con Coletta Rydzek (invece segnata in start list) L'Italia (Cristina Pittin-Anna Comarella-Francesca Franchi-Federica Sanfilippo) ha chiuso al sesto posto, con un ritardo di 4'22"4, lottando con grinta e coraggio, ma senza riuscire a competere per la zona podio. – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). pc/com 05-Feb-23 13:18