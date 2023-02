Taekwondo, negli Emirati medaglie per Gerrone e ucraino ospite Fita

Entrambi sono guidati dal direttore tecnico Claudio Nolano. ROMA (ITALPRESS) – È un 2023 che comincia con una doppia soddisfazione per l'Italia del taekwondo. Due medaglie, una delle quali ha un sapore davvero speciale. Le medaglie arrivano da Fujairah, Emirati Arabi, dove si è tenuto l'Open G2. Le firme sono quelle di Antonio Gerrone nella -80kg e Olekstandr Chumachenko nella -74kg, atleta ucraino che da un anno si allena al centro di preparazione olimpica di Roma alla guida del direttore tecnico Claudio Nolano. Il podio di Chumachenko ha una valenza particolare perchè arriva a poco meno di un anno dall'inizio del conflitto che sta profondamente ferendo l'Ucraina e che lo ha portato in pochi giorni a lasciarsi tutto e tutti alle spalle, per raggiungere l'Italia. Ed è proprio a questa "adozione" che ha permesso all'atleta ucraino di continuare a coltivare ancora il suo sogno olimpico. "Questa è la mia prima medaglia insieme alla squadra italiana con la quale mi alleno da un anno. È stato un viaggio incredibile che non dimenticherò mai; siamo rimasti tutti uniti e ci siamo aiutati a vicenda. Ho potuto contare sul supporto allenatori con cui si è creato un rapporto davvero magico e che in questa gara mi sono stati vicini così come negli allenamenti". "Avversari? Lo siamo, può capitare. Ma solo il tempo dell'incontro…. Vorrei ringraziare di cuore ancora una volta la federazione italiana per il grande aiuto, senza non avrei vinto questa medaglia. Soprattutto….chissà dove sarei. Ho trovato una grande motivazione per continuare a lavorare e sono sicuro che raggiungeremo tanti altri risultati insieme". Con queste parole Oleksandr, per tutti ormai "Sasha" ha voluto dedicare la medaglia al suo gruppo (in gara negli Emirati Arabi altri 4 connazionali) e alla Fita. – foto ufficio stampa Fita – (ITALPRESS). gm/red 05-Feb-23 22:11