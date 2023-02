Tennis: Torneo Tenerife 2. Trionfa Arnaldi, Brancaccio ko in finale

Secondo titolo Challenger della carriera per il 21enne di Sanremo. ROMA (ITALPRESS) – Matteo Arnaldi ha fatto suo oggi il "Tenerife Challenger 2", secondo torneo Atp dotato di un montepremi pari a 73.000 dollari disputato sui campi in cemento dell'Abama Tennis Academy di Tenerife, nelle Isole Canarie. In finale il 21enne di Sanremo, numero 130 del mondo e secondo favorito del seeding, ha sconfitto il connazionale Raul Brancaccio. Il 25enne di Torre del Greco, 147 del ranking Atp e terza testa di serie del tabellone, si è arreso col punteggio di 6-1 6-2. Per entrambi i finalisti domani ci sarà il "best ranking": Arnaldi dovrebbe andare al gradino numero 110, Brancaccio invece si attesterà intorno alla 124esima posizione. Per Arnaldi quella odierna era la quarta finale Challenger in carriera: ha vinto quella Francavilla al Mare (battendo Francesco Maestrelli), mentre ha perso quelle di San Marino (contro il russo Kotov) e di Saint Tropez (contro Mattia Bellucci). Per Brancaccio, infine, era la terza finale Challenger della carriera: nelle due precedenti aveva vinto (a inizio gennaio a Noumea e a luglio dello scorso anno a San Benedetto del Tronto). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 05-Feb-23 16:12