Torino, Juric “I ragazzi hanno dato tutto”

Il tecnico granata elogia la prrova dei suoi giocatori TORINO (ITALPRESS) – "I ragazzi hanno dato tutto, era la terza partita in 7 giorni, ma li vedevo carichi, vedevo che erano dentro, che la volevano portare a casa: è stata una grande vittoria". Lo dice il tecnico del Torino, Ivan Juric, commentando il successo ottenuto all'Olimpico sull'Udinese. A decidere il match un gol di Karamoh su assist di Ola Aina: "Spero che Ola Aina adesso trovi continuità, prima dell'infortunio era nel suo miglior momento – spiega l'allenatore -. Karamoh è un ragazzo splendido, in tutto questo periodo in cui vedevo più altri in quella posizione, Vlasic e Radonjic, questo ragazzo non ha mai mollato: si allenava sempre bene e mi ha dimostrato che ci sta, che lo devo guardare un po di più. A Firenze è entrato benissimo, oggi ha fatto gol. Ha caratteristiche un po' diverse ma è un ragazzo splendido che ci può dare tanto. Adesso – aggiunge ancora Juric – dopo un anno e mezzo sento le sensazioni che avevo a Verona: c'è qualcosa che va oltre e che cominciamo a sentire tra giocatori e allenatore. I ragazzi mi stanno dimostrando tanto con la loro volontà, la voglia di non mollare mai, oggi hanno dimostrato questo attaccamento". "L'Europa? Non ci penso a questo. Penso che dobbiamo crescere a livello di gioco. Oggi il primo tempo e a tratti il secondo abbiamo fatto molto bene. Dobbiamo recuperare tutti i giocatori e cercare di affrontare le partite con questo spirito perché con questo spirito e con questa voglia possiamo toglierci parecchie soddisfazioni. Poi vediamo dove arriviamo". Infine due parole su Ricci e Schuurs. "Ricci è da un paio di mesi che lo vedo molto più completo. Riesce a fare gol, inserirsi, ruba palloni, legge bene la partita, sta diventando un giocatore importante e questa è la terza partita in una settimana e l'ha fatta molto bene. Con Schuurs ero molto esigente, ha subito tanto, ma anche lui non ha mollato, era sempre lì a mettersi a disposizione per cercare di migliorarsi e anche oggi ha fatto una grandissima partita" sottolinea il tecnico. 05-Feb-23